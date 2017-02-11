Захарова: сообщения СМИ о Сноудене призваны оказать давление на Трампа

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения СМИ о выдаче США бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена. По ее словам, эти сообщения - попытки давления на Белый дом со стороны политических оппонентов внутри страны.

Разговоры о возможной выдаче США бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена – это попытки давления на Белый дом со стороны политических оппонентов внутри страны. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

"Все это не заявления представителей спецслужб, а информация телеканалов NBC и CNN со ссылкой на неназванные источники в спецслужбах. Разница существенная, но только для специалистов. Для возмущения общественного мнения и поддержания градуса вполне годная технология. Очевидно, что давление на новую администрацию со стороны политических оппонентов внутри США продолжается, торг в разгаре", - написала Захарова.

Она напомнила, что внешнеполитическая доктрина Белого дома до сих пор не сформирована именно из-за того, что новой администрации не дают работать. При этом источником резонансных сообщений стали не сами спецслужбы - "так может показаться только тем, кто не понимает суть игры", подчеркнула она.

Ранее телеканал NBC заявили, что Москва якобы может выдать Эдварда Сноудена США. Таким образом, Россия якобы рассчитывает наладить отношения с Западом. Сам американский шпион отреагировал на новость в свойственной манере.

"Наконец прямое доказательство того, что я не сотрудничал с российской разведкой. Никакая страна не торгует разведчиками, потому что остальные могут испугаться, что они станут следующими", - заявил Сноуден.

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