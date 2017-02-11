Сирийские войска и ВКС России взяли форпост ИГ на подступах к Эль-Бабу

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Сирийские войска при поддержке авиации России освободили населенный пункт Тадеф, который является наиболее укрепленным форпостом "Исламского государства" (организация запрещена в нашей страну) на подступах к городу Эль-Баб. Об этом сообщили в российском Минобороны. В ходе боевых действий уничтожено более 650 террористов.

В субботу сирийские войска при поддержке российской авиации освободили населенный пункт Тадеф - форпост террористов "Исламского государства" (запрещена в России) на подступах к городу Эль-Баб. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

"11 февраля в ходе наступления на северо-востоке провинции Алеппо при поддержке авиации ВКС России подразделениями Вооруженных сил Сирии освобожден от террористов ИГИЛ населенный пункт Тадеф, являющийся наиболее укрепленным форпостом боевиков на подступах к городу Эль-Баб. В результате наступления сирийские правительственные войска вышли на согласованную с турецкой стороной линию разграничения", - говорится в сообщении ведомства.

Сирийские военные уничтожили более 650 боевиков, два танка и четыре боевые машины пехоты, а также 18 автомобилей повышенной проходимости с установленным на них тяжелым вооружением и другую технику, передает "Интерфакс".

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