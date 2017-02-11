Три человека пострадали при взрыве газа в частной гостинице в Сочи

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Взрыв газа произошел в гостинице в Адлерксом районе Сочи. Пострадали три человека.

В субботу в частной гостинице в Адлерском районе Сочи произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП пострадали три человека, передает "Интерфакс".

Как сообщили в экстренных службах региона в субботу, в настоящее время пожарные службы ликвидируют огонь, который распространился в двух жилых помещениях на площади не более 30 кв. метров.

Один из трех пострадавших доставлен в больницу.

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