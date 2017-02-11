Антон Шипулин и Мартен Фуркад помирились

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Конфликт между олимпийскими чемпионами по биатлону Антоном Шипулиным и Мартеном Фуркадом исчерпан. Спортсмены пожали друг другу руки.

Российский биатлонист Антон Шипулин заявил о примирении с французом Мартеном Фуркадом, однако, по словам россиянина, стороны продолжают придерживаться разных точек зрения относительно ситуации, которая произошла после смешанной эстафеты на чемпионате мира.

"Конфликт исчерпан. Мы с ним общались, выясняли ситуацию. Я ему объяснил, что переводчик не очень хорошо перевел и суть моих слов ему была преподнесена неверно. Мы не пришли к единому мнению, поскольку он отстаивает свою позицию, в то время как мы придерживаемся своего взгляда. Пришли к компромиссу, что необходимо закончить этот конфликт, поскольку на чемпионате мира мы должны соревноваться", рассказал Шипулин.

Пресс-служба Союза биатлонистов России на своей странице в Twitter указала, что после гонки спортсмены пожали друг другу руки, передает "Интерфакс".

9 февраля в ходе смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону Фуркад помешал передаче с третьего на четвертый между россиянами Анлександром Логиновым и Антоном Шипулиным. Француз наехал на лыжу Логинова. В результате россиянин упал. Кроме того, Фуркад написал в интернете негативный комментарий в адрес Логинова в связи с его дисквалификацией за допинг в 2015 году. Позднее он удалил это сообщение.

Перед началом церемонии награждения российские биатлонисты пожали и немецким и французским спортсменам, кроме Фуркада. Тот демонстративно покинул церемонию, но был остановлен президентом Международного союза биатлонистов (IBU) Андресом Бессебергом.

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