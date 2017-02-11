Жертвами ДТП на Кутузовском проспекте в Москве стали два человека
В субботу на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись несколько автомобилей. В результате ДТП погибли два человека.
Два человека стали жертвами ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, передает "Интерфакс".
Как сообщил источник в правоохранительных органах, несколько автомобилей столкнулись в районе дома №59 на Кутузовском проспекте.
Из-за ДТП движение транспорта в сторону центра практически остановлено, в сторону МКАД движение осуществляется с серьезными затруднениями, сообщает ТАСС.
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