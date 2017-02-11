19:19, 11 февраля 2017

Жертвами ДТП на Кутузовском проспекте в Москве стали два человека

Теги:  ДТП  погибшие  москва

В субботу на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись несколько автомобилей. В результате ДТП погибли два человека.

Два человека стали жертвами ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, передает "Интерфакс". 

Как сообщил источник в правоохранительных органах, несколько автомобилей столкнулись в районе дома №59 на Кутузовском проспекте.  

Из-за ДТП движение транспорта в сторону центра практически остановлено, в сторону МКАД движение осуществляется с серьезными затруднениями, сообщает ТАСС.

 

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