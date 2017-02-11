В Ростове-на-Дону из-за плохого самочувствия пассажирки экстренно сел самолет
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В аэропорту Ростова-на-Дону совершил экстренную посадку самолет, следовавший рейсом Москва-Симферополь. Причиной для этого стало плохое самочувствие одной из пассажирок.
В субботу в аэропорту Ростова-на-Дону самолет совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия одной из пассажирок, которая впоследствии скончалась, передает ТАСС.
Источник в экстренных службах региона рассказал, что самолет следовал рейсом Домодедово - Симферополь. Во время полета одной из пассажирок - пенсионерке - стало плохо. Экипаж принял решение садиться в ближайшем аэропорту, которым оказался Ростов-на-Дону.
Следователи проведут проверку по данному факту.
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