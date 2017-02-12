КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
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Северная Корея осуществила очередной запуск баллистической ракеты. Он был произведен с полигона Пхёнан-Пукто. По последним данным, ракета пролетела около пятисот километров и упала в акватории Японского моря. Её тип пока не определен. Очередное испытание Пхеньяна вызвало негативную реакцию международного сообщества.
Северная Корея в воскресенье с полигона Пхёнан-Пукто провела очередной запуск баллистической ракеты, передает "ТВ Центр".
По последним данным, ракета, тип которой пока не определен, пролетела около пятисот километров и упала в акватории Японского моря.
Власти Южной Кореи провели экстренное заседание совета национальной безопасности, на котором было заявлено о подготовке равнозначного ответа на запуск КНДР.
Токио считает действия Пхеньяна откровенной провокацией в отношении страны и всего региона, нарушающие резолюцию Совбеза ООН. Ракетный пуск с территории Северной Кореи подтвердили в Пентагоне.
О ситуации был проинформирован президент США Дональд Трамп. Сообщения поступили в тот момент, когда Трамп общался с премьер-министром Японии, который находится с визитом в США. Во время итоговой пресс-конференции Синдзо Абэ заявил, что действия КНДР абсолютно неприемлемы.
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