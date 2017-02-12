В Саратове по факту нападения на фельдшера возбуждено уголовное дело

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Очередное ЧП с врачами неотложки. В Саратове следователи возбудили уголовное дело по факту нападения и попытки изнасилования фельдшера скорой помощи. Инцидент произошел, когда 27-летняя женщина-медик прибыла по срочному вызову. Кроме пациента, в квартире находились еще четверо мужчин.

Среди бела дня, в половину четвертого, в скорую Саратова поступает вызов. Мужчина. Гипертонический криз. Спустя короткое время к дому на Шелковичной улице уже подъезжает машина "неотложки". Бригада из двух человек. Водитель, он остается ждать в автомобиле, и 27-летняя фельдшер, девушка одна поднимается в квартиру.

"По адресу находилось порядка пяти подвыпивших молодых людей, в состоянии алкогольного опьянения, за ней сразу закрыли дверь, и после этого ее жизни, по большому счету, и здоровью угрожала реальная опасность. Фельдшер правильно оценила ситуацию, смогла закрыться в ванной комнате и по телефону корпоративной связи сообщить об инциденте на подстанцию", - рассказал заместитель главного врача по оперативной работе Саратовской городской станции скорой медицинской помощи Юрий Резник.

С пострадавшей сейчас работают психологи. От комментариев прессе она отказывается, известно, что уже написала заявление в полицию. Там организовали проверку. В этой истории пока много неясного. Например, сообщается, что в квартире якобы находились пятеро мужчин, однако приехавшие на место правоохранители задержали почему-то лишь двоих. Куда подевались еще трое? Кроме того, если в областном Минздраве уверенно заявляют о попытке изнасилования и ложном вызове, то в следственном управлении СКР по Саратовской области - лишь о непристойных предложениях, поступивших фельдшеру от друзей больного. То есть, получается, в медицинской помощи кто-то все-таки нуждался?

"От мужчин, находившихся в этой квартире, ей поступило предложение раздеться, после чего женщина проследовала в ванную комнату, где стала мыть руки. Оттуда, испугавшись поступившего предложения, фельдшер позвонила в правоохранительные органы. Полицейские прибыли на место предполагаемого преступления. Сотрудник медицинской помощи оказала помощь больному. После чего вместе с полицейскими покинула указанную квартиру", - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Саратовской области Екатерина Пирская.

В ближайшее время следователи планируют получить объяснения от всех участников инцидента, и только по результатам тщательной проверки принимать процессуальное решение.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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