Теги: В мире сша президент трамп

Дональд Трамп заявил, что гордится своей дочерью Иванкой, которая не обращает внимание на травлю в СМИ. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

Президент США Дональд Трамп заявил, что гордиться своей дочерью Иванкой. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает ТАСС.

"Я очень горжусь своей дочерью Иванкой. Достойно восхищения, что она идет вперед с высоко поднятой головой, несмотря на все нападки и плохое отношение СМИ", — написал Трамп.

Ранее сеть универмагов Nordstrom отказалась от закупки модных изделий и аксессуаров, производимых брендом Иванки Трамп. Компания объяснила это снижением спроса на данную продукцию.

Об отказе от дальнейших продаж модных вещей от Иванки объявили также торговые сети Neiman Marcus, Belk, Jet, ShopStyle и ряд других.

Читайте также:

Иванка Трамп: серый кардинал новой администрации США