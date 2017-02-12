Трамп заявил, что гордится своей дочерью Иванкой
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Дональд Трамп заявил, что гордится своей дочерью Иванкой, которая не обращает внимание на травлю в СМИ. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.
Президент США Дональд Трамп заявил, что гордиться своей дочерью Иванкой. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает ТАСС.
"Я очень горжусь своей дочерью Иванкой. Достойно восхищения, что она идет вперед с высоко поднятой головой, несмотря на все нападки и плохое отношение СМИ", — написал Трамп.
Ранее сеть универмагов Nordstrom отказалась от закупки модных изделий и аксессуаров, производимых брендом Иванки Трамп. Компания объяснила это снижением спроса на данную продукцию.
Об отказе от дальнейших продаж модных вещей от Иванки объявили также торговые сети Neiman Marcus, Belk, Jet, ShopStyle и ряд других.
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