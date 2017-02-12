При пожаре в гаражах на западе Москвы погибли два человека
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На западе Москвы произошел пожар в гаражах. В результате ЧП погибли двое мужчин.
В гаражах в столичном районе Ново-Переделкино произошел пожар. В результате ЧП погибли два человека, передает ТАСС.
Как рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, причиной возгорания, по предварительным данным, явилось неосторожное обращение с огнем.
Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели двух мужчин. Назначена судмедэкспертиза, а также пожарно-техническая экспертиза для установления точной причины возгорания.
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