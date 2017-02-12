На выборах президента Туркмении за 4 часа проголосовало более 50% избирателей

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В воскресенье в Туркмении проходят выборы президента. По данным ЦИК, утром в стране уже проголосовали более 1,6 млн человек или 51,45% от всех зарегистрированных избирателей.

В Туркменистане в воскресенье - выборы президента. Голосование проходит впервые с момента внесения изменений в конституцию. Согласно поправкам, принятым в прошлом году, срок полномочий главы государства увеличен до семи лет, передает "ТВ Центр".

Утром на территории страны открылись около двух с половиной тысяч участков для голосования и почти 40 - в дипломатических миссиях за рубежом. По данным ЦИК республики, явка избирателей уже превысила 60 процент.

Выборы в любом случае будут признаны состоявшимися. За высший пост борются восемь кандидатов. Для победы им необходимо набрать больше половины голосов. Фаворитом президентской гонки считают действующего главу Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.

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