Нового президента выбирают в Германии
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Президентские выборы пройдут 12 февраля в Германии. Основным кандидатом на эту должность считается экс-министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер.
В Германии в воскресенье выбирают президента. Основной претендент на пост - кандидат от правящей коалиции, бывший глава МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер, передает "ТВ Центр".
По закону, в голосовании принимают участие только депутаты Бундестага и представители федеральных земель. Всего - тысяча двести шестьдесят человек. Срок полномочий нынешнего главы Германии Йоахима Гаука истекает через месяц.
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