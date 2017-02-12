Группа украинских военных пропала в Луганской области

Теги: Украина конфликт военный луганск

Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины не вернулась с выполнения задания в Луганской области. Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" пресс-офицер тактической группировки "Мариуполь" Дмитрий Завтонов.

Жители Спартака, те немногочисленные, которые остались в поселке, с 2015 года живут в подвалах. Выходить на поверхность опасно для жизни. Здесь и спят на матрасах на бетонном полу, и готовят - на дровяной печи. А когда-то, вспоминает Марина, ей одиннадцать, все было совсем по-другому.

Сейчас детство Марины, как и других детей Донбасса, проходит в бомбоубежище, под несмолкаемыми обстрелами украинских силовиков, которые только на бумаге постоянно говорят об уходе из Донбасса. А на деле лишь усиливают группировку.

"Отмечается местонахождение в районе населенных пунктов: Водяное - 5 километров от линии соприкосновения - одной 122 мм САУ "Гвоздика" и двух минометов калибром 120 мм. Новомихайловка - 5,5 километров - трех 152 мм гаубиц "Геоцинт Б". Веселый гай - 22 километра - шести РСЗО "Град". Новоселидовка - 21 километр - одной 203 гаубицы "Пион" и трех танков", - заместитель командующего оперативным командованием ДНР сообщил Эдуард Басурин.

Более того, пишут украинские СМИ, военная техника приходит из-за границы. На этих кадрах, снятых накануне, нескончаемая вереница американских боевых машин. Их из Словакии, утверждает источник, перебрасывают на восток Украины. Где бойцы ВСУ продолжают устраивать провокации, жертвами которых, как правило, становятся сами.

Украинские ВСУ усиливают контроль за так называемой серой зоной. Беспилотники ведут разведку с воздуха, выслеживая позиции ополченцев. Работают наземные группы. Одна из них, сообщает пресс-секретарь отряда "Мариуполь", накануне пропала в ЛНР.

"Известно, что группа военных выполняла задачи по наблюдению на переднем краю наших позиций. В настоящее время известно, что военнослужащие не вышли на связь. Никакой информации о том, где наши военные, у нас нет", - заявил пресс-офицер оперативно-тактической группировки "Мариуполь" Дмитрий Завтонов.

Представители специальной мониторинговой миссии призывают стороны прекратить огонь и отвести технику от линии соприкосновения. Но следовать указаниям, прописанным в минских соглашениях, хотят не все.

"Так называемая ДНР уже согласилась отвести вооружения, это прописано в минских соглашениях. Мы способствуем диалогу для того, чтобы техника была отведена, и мы приглашаем все стороны - ДНР, ЛНР и Украину - связываться с нами, чтобы стороны смогли отвести вооружения и осуществить то, о чем давно договаривались", - заявил первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

Представители нормандской четверки согласовали документ, получивший название "Минск - 2", еще в 2015 году. Но Киев, все это время он пытается похоронить договоренности, до сих пор не признает ДНР и ЛНР участниками переговорного процесса. А поэтому в Донбассе даже спустя два года хрупкий мир каждый день на грани войны.

Михаил Шекоян, "ТВ Центр".

Читайте также:

Глава ДНР обвинил Киев в терроризме

В ОБСЕ заявили о появлении новых "горячих точек" около Мариуполя