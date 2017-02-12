По всей планете стартует сезон карнавалов

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Сезон карнавалов стартует по всей планете. Череду торжеств открывает Венеция. На несколько недель улицы города превратились в "Ярмарку тщеславия". В программе - театральные постановки, световые шоу и балы. Особое внимание мерам безопасности. Под усиленным контролем проходят и красочные торжества в Ницце. А в Бразилии идут последние приготовления, там фестиваль начнется через неделю.

Февраля в Венеции больше всего, конечно, ждут продавцы масок. Обычно их покупают в качестве сувенира, мало задумываясь о значении. И только в эти две - карнавальные - недели маски начинают исполнять свою древнюю роль: превращают голубую лагуну в город-театр.

Когда-то маски носили в Венеции каждый день. Ироничный Арлекин, молодой авантюрист Капитан Скарамучча, красавица Коломбина: маски могли многое рассказать о владельце, даже указывали на род занятий и положение в обществе. Вот и сегодня во время карнавала можно угадать настроение гостей, которые стекаются в город, просто посмотрев им в лицо. Балы, торжественные ужины, яркие прогулки на гондолах - праздновать город будет до 28 февраля.

Не спала этой ночью и Ницца. Там тоже начался карнавал. На этот раз самое масштабное городское мероприятие после дня взятия Бастилии проходит при беспрецедентных мерах безопасности. Город до сих не пришёл в себя после прошлогоднего теракта. Повсюду установлены ограждения, на улицах дежурит полиция. Под строгий запрет попали хлопушки и даже игрушечные пистолеты. Изменили в этом году маршрут шествия: в обход Английской набережной, где и произошла трагедия.

В этом году тема карнавала - "Энергия короля". Создатели огромных фигур должны использовать энергию ветра или электроэнергию. Но большая часть художников решила проявить фантазию, изобразив самих королей: огромные изваяния французских и не только политиков прошли по всему городу, вызывая восторг у гостей праздника.

К самому, наверное, яркому карнавалу в мире готовится Бразилия. Жители Рио-де-Жанейро, по традиции, за много недель начинают шить наряды, придумывать музыкальное и конечно танцевальное сопровождение. Ведь это грандиозная битва школ самбы. И нужно не только подготовить яркое выступление, но и наделить его смыслом. Многие хотят выразить через костюмы отношения к властям и проблемам страны. Бразилия сейчас переживает нелёгкие времена. Эта танцевальная студия, например, во время праздника будет обращаться к местным фермерам, которые бесконтрольно используют удобрения.

Карнавал в Рио-де-Жанейро начнётся 18 февраля.

Евгения Карих, Валентин Мурзин, "ТВ Центр".

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