Доминиканская газета перепутала Трампа с пародирующим его Болдуином

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Доминиканская газета El Nacional опубликовала в своей статье фотографию актера Алека Болдуина в образе Дональда Трампа с подписью "президент США". Редакция издания уже принесла извинения и снова опубликовала фотографию американского лидера, на этот раз настоящую.