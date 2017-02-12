Доминиканская газета перепутала Трампа с пародирующим его Болдуином
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Доминиканская газета El Nacional опубликовала в своей статье фотографию актера Алека Болдуина в образе Дональда Трампа с подписью "президент США". Редакция издания уже принесла извинения и снова опубликовала фотографию американского лидера, на этот раз настоящую.
Крупное доминиканское издание перепутало актёра Алека Болдуина с Дональдом Трампом, передает "ТВ Центр".
Газета опубликовала статью об отношениях США и Израиля. Но вместо фотографии американского президента рядом с портретом премьера Нетаньяху по ошибке оказался снимок артиста, который пародировал Трампа в одном из телевизионных шоу. Досадный промах тут же стал предметом шуток в социальных сетях. Редакция газеты уже принесла извинения и снова опубликовала фотографию Дональда Трампа, на этот раз настоящую.
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