Во Франции не стихают массовые акции против произвола полиции

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Массовыми погромами и беспорядками в пригороде Парижа обернулась акция против полицейского произвола. Поводом для протестов, которые продолжаются уже неделю, послужила резонансная история о задержании правоохранителями гражданина Франции марокканского происхождения.

Они жгут машины и мусорные баки, бьют витрины кафе и магазинов. Разъяренная толпа несколько часов наводит ужас на целый город. А ведь Бобиньи выходил на улицы с миром. Манифестацию в центре парижского пригорода собирали, чтобы требовать справедливого наказания в резонансном деле Тео. На прошлой неделе в соседнем Онэ-су-Буа был избит и изнасилован полицейскими один из местных жителей. Случай возмутил все парижские пригороды. Вот уже неделю - ежедневные митинги.

Вот от толпы митингующих отделяются группы молодых людей в масках. Часть идет в атаку на полицейских, другая с азартом бросается громить все вокруг. Машина французской радиокомпании РТЛ на пути первая. Несколько бутылок с зажигательной смесью - и джип вспыхивает как спичка. Журналисты едва сумели выскочить. Но беснующихся подростков - многим на вид нет и 16-ти - это совсем не волнует.

Полиция отвечает слезоточивым газом, шумовыми гранатами и резиновыми пулями. Но вернуть под свой контроль улицы получается лишь спустя несколько часов.

О том, с какой яростью бросились на город протестующие, можно судить хотя бы по площадке автобусной станции. Повсюду разбитые стекла, перевернуты урны и рекламные щиты. Крушили все на своем пути.

Убытки после субботней ночи считают и в Нанте, Тулузе и Руане. Возмущенные скандалом в Анэ-су-Буа французские регионы подхватывают протест, пылающий в парижском пригороде.

Бобиньи еще предстоит прийти себя после ночных погромов. Но вот станут ли он последними, большой вопрос. Протестующие обещают мстить за Тео и погасить их пыл вот так просто вряд ли удастся.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра", Франция, Бобиньи.

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