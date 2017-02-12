Южная Корея и Япония негативно отреагировали на запуск ракеты КНДР

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В Японии и Южной Корее военные ведомства провели экстренные заседания после запуска в КНДР новой баллистической ракеты. По оценке Пентагона, этот пуск прошел неудачно. Сеул пообещал подготовить равнозначный ответ на действия Северной Кореи.

В Японии и Южной Корее военные ведомства провели экстренные заседания после запуска в КНДР новой баллистической ракеты. Испытания Пхеньян провел этой ночью, передает "ТВ Центр".

Известно, что ракета пролетела около 500 километров и упала в нейтральных водах Японского моря. По оценке Пентагона, этот пуск прошел неудачно. Однако в Южной Корее уже пообещали подготовить равнозначный ответ на действия КНДР. В Сеуле также заявили, что главной целью этих испытании была проверка реакции новой американской администрации. Как раз в это время Дональд Трамп проводил переговоры с премьером-министром Японии Синдзо Абе. Оба лидера осудили действия Северной Кореи.

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