Съезд европейских ультраправых прошел на фоне протестов жителей Генуи

Теги: В мире митинг италия

Тысячи человек вышли на улицы в итальянском городе Генуя на антифашистское шествие. Демонстранты пытались сорвать съезд ултьтраправых партий.

В итальянской Генуи несколько тысяч человек вышли на антифашистский митинг. Демонстранты пытались сорвать съезд ултьтраправых партий, передает "ТВ Центр".

У штаб-квартиры, где проходил конгресс, начались массовые беспорядки. Манифестанты забрасывали стражей порядка бутылками, дымовыми шашками и петардами. Пытались прорвать полицейский кордон. В ответ, чтобы утихомирить толпу, правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ. В демонстрациях приняли участие коммунисты и сторонникам левоцентристских движений. Среди протестующих был даже мэр города. Тем не менее националистам всё же удалось провести запланированную встречу.

Читайте также:

Голливудские звезды вышли на митинг против Трампа

В Италии прошли митинги сторонников и противников конституционной реформы