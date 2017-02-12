В Саратове возбуждено дело по факту нападения пятерых мужчин на медика

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По факту нападения на врача скорой помощи в Саратове возбуждено уголовное дело. Задержаны трое мужчин, они подозреваются в попытке изнасилования и незаконном лишении свободы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на врача скорой помощи в Саратове. Три человека уже задержаны. Их подозревают в попытке изнасилования и незаконном лишении свободы, передает "ТВ Центр".

По данным следователей, накануне вечером на пульт скорой поступил вызов о гипертоническом кризе у молодого мужчины. На место оперативно прибыла бригада, в состав которой входил только фельдшер - женщина 27 лет. Когда она зашла в квартиру, один из мужчин блокировал дверь и начал угрожать. Чтобы избежать насилия, девушке пришлось спрятаться в ванной комнате и вызвать полицию.

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