На катке в парке Горького прошел пожарно-спасательный флешмоб

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В воскресенье в парке Горького по инициативе пожарных и спасателей столицы прошел шестой ежегодный флешмоб в боевой одежде на коньках. Спасатели и пожарные собрались, чтобы показать свои умения и поделиться опытом.

В воскресенье Москве, в центральном парке Горького проходит необычный флешмоб МЧС. Спасатели и пожарные собрались, чтобы показать свои умения и поделиться опытом, передает "ТВ Центр".

Гостям рассказывают как вести себя в случае чрезвычайной ситуации и даже дают примерить форму. В программе - мини-турнир по хоккею, пожарно-спасательная эстафета. Предусмотрены и другие развлечения. Конкурс по лепке снеговиков и мастер-классы от ведущих фигуристов страны.