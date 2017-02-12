В США на Кубке Федерации по ошибке исполнили гимн Третьего рейха

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В США перед началом теннисного матча Кубка федераций с участием сборных США и Германии был исполнен вариант немецкого гимна, который использовался Третьим Рейхом. Этот инцидент вызвал негативную реакцию немецких спортсменов.

На Гавайях во время церемонии открытия матча Кубка Федерации по теннису среди женских команд между сборными США и Германии был исполнен вариант немецкого гимна, который использовался во времена Третьего рейха и был запрещен в 1945 году.

Этот инцидент вызвал негативную реакцию немецких спортсменов, а от Ассоциации тенниса США потребовали официальных извинений, передает "Интерфакс".

Немецкая теннисистка боснийского происхождения Андреа Петкович назвала произошедшее "верхом невежества". По ее словам, она никогда не чувствовала такого неуважения к себе.

Представители Ассоциации тенниса США признали свою ошибку и принесли извинения спортсменам и болельщикам, заверив, что произошедшее было случайностью, которая больше не повторится.

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