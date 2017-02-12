Москвича вместе с семьей выставили на улицу из принадлежащего ему жилья

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Много лет москвич Юрий Калашников с семьей жил на "служебных" квадратных метрах в общежитии Минобороны. За это время здание несколько раз переходило из рук в руки, причём вместе с теми, кто был в нём прописан. После нескольких смен собственников и арендаторов оказалось, что Юрию Калашникову на прежнем месте больше не рады. Дверь в его комнату сменили, личные вещи отправили на склад. Борьба за комнату идёт уже не первый месяц.

В этом доме Юрий Иванович прожил более двадцати лет. В общежитии по улице Шкулева он прописан с 1996 года года. Жилье единственное, сам он из него не выписывался, однако попасть в свои две комнаты не может. Теперь там живут другие люди.

Юрия Калашникова, его гражданскую жену Ольгу и их 18-летнего сына выселяли насильно. В ноябре прошло года им принесли уведомление о необходимости освободить помещение. А через три дня пришли два десятка молодых людей, взломали дверь и начали выносить вещи.

В тот вечер Юрий и Ольга пытались найти защиту у полиции. Но она препятствовать выселению не стала. Что, судя по всему, только раззадорило, незваных грузчиков.

Служебный ордер на комнату в этом общежитии Юрий Калашников получил от военно-строительного управления Москвы при Министерстве обороны. Через два года, в 1998-ом, когда родился сын, дали вторую комнату. Семья встала в очередь на улучшение жилищных условий. А не так давно глава семейства решил оформить договор социального найма. С этого момента у него и начались проблемы. Дело в том, что с конца 90-х собственник общежития несколько раз сменился. Теперь это ООО "Ворсма". Фирма потребовала от Калашникова платить за проживание рыночную стоимость.

"Когда выселял, чтобы мы по коммерческой цене платили и все. На то время было 16 тысяч за комнату. Общая сумма была бы 23 тысячи", - рассказал Юрий Калашников.

Платить такую сумму Юрий Иванович отказался, и тогда его выселили. В ноябре районный суд Москвы обязал собственника вселить семью обратно. Решение до сих пор не исполнено. ООО "Ворсма" оспаривает его в вышестоящей инстанции. Представитель фирмы не скрывает: речь идет исключительно о бизнесе, ничего личного.

"Юридическое лицо ООО "Ворсма" сдавало и сдает это помещение для получения прибыли. Потому что каждое юридическое лицо осуществляет свою деятельность для получения прибыли. Данные о том, что там проживают люди по каким-либо основаниям (законным, незаконным, на основании прописки), стали появляться только сейчас, когда стали заявляться данные исковые требования", - заявила представитель ответчика Анна Ильяшенко.

При этом ответчик утверждает, что ордер на жилье выдан Калашникову с процессуальными нарушениями, а потому не является действительным. Правда, в суде почему-то оспаривать документ не стал, а встречный иск о выселении истца и вовсе отозвал. У проживающих в общежитии владельцев таких же, как и у Калашникова, ордеров появление нашей съемочной группы вызвало ажиотаж. Пообщаться с людьми вышел и арендатор. Правда, человек, им представившийся, быстро запутался, в том, что считать правоустанавливающими документами, а что нет.

При этом и собственник, и арендатор настаивают – здание из жилого уже переведено в нежилое. Произойти это могло только согласно постановлению правительства Москвы. Но такого документа нет. Кроме того, здесь продолжают жить прописанные в доме люди. А в одном из подъездов и вовсе сделан хостел.

Уцелевшие вещи семьи Калашниковых собственник определил на один из складов на юго-востоке Москвы. Впрочем, пока Юрий Иванович забирать их не торопится. Везти некуда. Сам он пока живет у друзей и знакомых. И ожидает нового решения суда.

Александр Огородников, Андрей Пашутин, Владимир Петров, Артем Расказихин, "ТВ Центр".

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