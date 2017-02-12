Москвич облил горючей жидкостью и поджег бездомную

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Молодой человек поджег одежду на бездомной женщине, которая ночевала на чердаке одного из домов на востоке Москвы. Он уже задержан.

Столичные полицейские задержали молодого человека, который поджег бездомную женщину, ночевавшую на чердаке дома на востоке Москвы. Им оказался нигде не работающий москвич 1996 года рождения, передает ТАСС.

В пресс-службе столичной полиции рассказали, что пожар произошел на чердаке дома 40 на Щербаковской улице в ночь 11 февраля. После локализации возгорания спасатели обнаружили 37-летнюю женщину с серьезными ожогами головы, шеи и рук, она была госпитализирована.

Потерпевшая рассказала, что неизвестный облил ее какой-то жидкостью, поджог одежду и скрылся.

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