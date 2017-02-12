В Москву придет переменная и неустойчивая погода

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Переменчивая и неустойчивая погода ждет москвичей в ближайшую неделю. Кроме того, синоптики предупреждают о волне давления.

В ближайшую неделю в московский регион придет переменчивая и неустойчивая погода. Об этом сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, важная особенность - настоящая волна давления. В понедельник утром давление будет очень высокое, но к вечеру вторника понизится более чем на 20 мм ртутного столба. А к четвергу - снова повысится до значений понедельника, передает "Интерфакс".

Параллельно с атмосферным давлением будет меняться и температурный фон: в ночь на понедельник мороз до 10-12 в Москве и до -15 по области, но уже во вторник днем температура превысят нулевую отметку, при этом ожидается ветреная и дискомфортная погода со снегопадом.

Потепление быстро сменится похолоданием: в среду до 2-7 градусов ниже нуля днем и ночью; в четверг температура вернется к 7-12 ниже нуля ночью и минус 4-5 градусов днем. Но и этот режим погоды не продержится дольше двух-трех дней - прогнозируется вероятный рост температуры к следующим выходным до небольшого "плюса".

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