Опрос: россияне стали меньше доверять теленовостям

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Граждане России стали меньше доверять телевизору. В то же время пока половина соотечественников уверены в правдивости новостей из ТВ-программ. Таковы данные опроса, проведенного фондом "Общественное мнение".

Россияне стали меньше доверять новостям, которые показывают по телевизору, несмотря на то, что он до сих пор является основным новостным источником, аудитория тех, кто просматривает новости в интернете, заметно выросла. Таковы результаты опроса фонда "Общественное мнение", передает "Интерфакс".

По словам 50% россиян, наибольшее доверие у них вызывает ТВ, однако этот показатель снизилась на 13 процентных пунктов (с 63% в 2015 году). В правдивости новостей в интернете уверены 19% участников опроса.

Среди других источников информации респонденты назвали разговоры с близкими и друзьями (18%), печатную прессу (17%), соцсети (16%) и радио (14%).

Опрос был проведен 4-5 февраля, в нем приняли участие 1500 человек в 104 населенных пунктах 53 субъектов России.

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