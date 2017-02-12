Перед акцией протеста у Исаакиевского собора верующие провели крестный ход

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В Санкт-Петербург проходит акция против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ. Перед этим верующие провели крестный ход в поддержку передачи Исаакия РПЦ.

В воскресенье в Санкт-Петербург проходит акция против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ. Участники митинга выстроились в кольцо вокруг собора, передает "Интерфакс".

В Исаакиевском сквере к 13.00 мск. собралось несколько сотен горожан с синими ленточками - символом борьбы за сохранение Исаакия в виде музея, сообщает ТАСС.

Полиция не препятствовала проведению акции.

Ранее в воскресенье у Исаакиевского собора прошел крестный ход в поддержку передачи Исаакия РПЦ.

В январе Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отказался принять к производству коллективный административный иск к Комитету имущественных отношений Смольного из-за отсутствия формального решения городских властей. В иске оспаривается передача Исаакиевского собора Русской православной церкви.

Иск был подан противниками передачи Исаакиевского собора РПЦ, в качестве третьих лиц указаны Комитет по культуре Смольного, Русская православная церковь и государственный музей-памятник "Исаакиевский собор".

Музеем собор стал в 1928 году, а с 1990 года в нем вновь проходят православные богослужения. Распоряжение о передаче собора Московскому патриархату РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет было отдано 30 декабря 2016 года. Решение приняли на основании ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения".

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