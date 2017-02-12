Напавшим на фельдшера скорой в Саратове предъявили обвинение

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Следственное управление Следственного комитета по Саратовской области предъявило обвинение троим мужчинам, которые не выпускали из квартиры фельдшера скорой помощи и пытались ее изнасиловать. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет России в воскресенье предъявил обвинение троим мужчинам, напавшим на фельдшера скорой помощи в Саратове, передает ТАСС.

"В настоящее время трем мужчинам предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По данным следователей, накануне вечером на пульт скорой поступил вызов о гипертоническом кризе у молодого мужчины. На место оперативно прибыла бригада, в состав которой входил только фельдшер - женщина 27 лет. Когда она зашла в квартиру, один из мужчин блокировал дверь и начал угрожать. Чтобы избежать насилия, девушке пришлось спрятаться в ванной комнате и вызвать полицию.

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