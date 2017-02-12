16:11, 12 февраля 2017

В аэропорту Гамбурга из-за утечки неизвестного вещества пострадали 50 человек

Теги:  отравление  аэропорт  Происшествие  гамбург

Более 50 человек пострадали из-за утечки неизвестного вещества через систему кондиционирования в аэропорту Гамбурга. И воздушной гавани эвакуировали все находившихся там людей.

В аэропорту Гамбурга более 50 человек пострадали из-за утечки неизвестного вещества, воздушная гавань закрыта, передает ТАСС

Пострадавшие жаловались на кашель, затруднение дыхания и раздражение глаз.

По предварительным данным, утечка произошла в системе кондиционирования. Из всех терминалов эвакуированы люди.

В настоящее время специалисты выясняют вопрос, о каком веществе идет речь.
 

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