Штайнмайер избран 12-м президентом Германии

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Бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье избран президентом Германии. Он получил необходимую для победы поддержку более половины делегатов Федерального собрания.

Бывший министр иностранных дел ФРГ Франк Вальтер Штайнмайер был избран президентом Германии большинством голосов в бундестаге, передает ТАСС.

Он получил необходимую для победы поддержку более половины делегатов Федерального собрания - органа, который созывается специально для того, чтобы избрать главу государства.

Заседание проходит в историческом здании рейхстага в Берлине. По закону, в голосовании принимают участие только депутаты Бундестага и представители федеральных земель. Всего - тысяча двести шестьдесят человек. Срок полномочий нынешнего главы Германии Йоахима Гаука истекает через месяц.

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