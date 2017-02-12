Сайт Минздрава России успешно отразил масштабную хакерскую атаку

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Сайт Минздрава России подвергся самой внушительной хакерской атаке за последние годы. Технические службы успешно отразили нападение, хакерам не удалось проникнуть внутрь информационной системы министерства.

В ночь на субботу сайт Минздрава России подвергся хакерской атаке, которую в ведомстве назвали самой масштабной за последние годы, передает "ТВ Центр".

В пиковом режиме она достигала четырех миллионов запросов в минуту. Как сообщил директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай, технические службы успешно отразили нападение. Хакерам не удалось проникнуть внутрь информационной системы министерства. По его словам, никаких последствий данная атака не имела, за исключением необходимости временного отключения официального сайта ведомства.

"Отдельно подчеркнем, что какие-либо персональные данные или данные, составляющие врачебную тайну, не были затронуты атакой, поскольку находятся в защищенной части Сети, не связанной с интернетом. По поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой сегодня были дополнительно протестированы. Всё работает в штатном режиме", - рассказал Салагай.

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