В Серпухове полицейские изъяли более 14 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

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В подмосковном Серпухове полицейские изъяли более 14 тысяч бутылок контрафактного алкоголя. По подозрению в незаконном хранении и сбыте задержан 70-летний местный житель.

В Подмосковье полицейские изъяли более 14 тысяч бутылок контрафактного алкоголя. Склад спиртного оперативники обнаружили на территории гаражно-строительного кооператива в Серпухове, передает "ТВ Центр".

По подозрению в незаконном хранении и сбыте задержан 70-летний местный житель. Злоумышленник продавал алкоголь под брендами известных российских производителей, используя поддельные акцизные марки. Ему грозит до шести лет лишения свободы. В рамках расследования уголовного дела правоохранители также обнаружили цех по нелегальному производству спиртных напитков. Образцы продукции направлены на исследование.

"В ходе осмотра цеха полицейские обнаружили и изъяли около восьми тысяч бутылок водки, объемом 0,5 литра, а также федеральные специальные марки, которые, по результатам исследования, являются поддельными. Кроме того, изъята стеклотара и необходимая фурнитура для производства поддельного алкоголя. В настоящее время вся обнаруженная алкогольная продукция изъята и передана на ответственное хранение уполномоченной организации", - рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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