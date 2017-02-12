Путин поздравил Штайнмайера с избранием президентом Германии

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Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Франку-Вальтеру Штайнмайеру по случаю его избрания президентом Германии. Глава российского государства выразил уверенность, что деятельность Штайнмайера на этом посту будет способствовать развитию российско-германских отношений.

Владимир Путин поздравил бывшего министра иностранных дел Германии Франка-Вальтер Штайнмайера с избранием на должность президента страны, передает ТАСС.

В поздравительной телеграмме российский лидер выразил уверенность, что деятельность Штайнмайера на этом посту будет способствовать развитию российско-германских отношений, а также продуктивного сотрудничества в различных областях в интересах народов двух стран.

Владимир Путин подтвердил заинтересованность в продолжении конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня и пригласил избранного президента посетить Россию.

В воскресенье за кандидатуру бывшего министра иностранных дел ФРГ проголосовало большинство делегатов Федерального собрания.

Заседание, по итогам которого определили нового главу ФРГ, прошло в историческом здании Рейхстага в Берлине. Помимо Штайнмайера, на пост президента претендовали ещё четыре кандидата. Однако они не смогли заручиться необходимой поддержкой парламентариев. В то время как Штайнмайер набрал абсолютное большинство голосов уже в первом туре. Бывший глава МИДа выступал единым кандидатом от трёх политических сил Германии, в том числе от правящей партии Христианско-демократического союза.

Инаугурация нового президента намечена на 19 марта. За день до этого истекают полномочия действующего главы ФРГ Йоахима Гаука. Летом прошлого года он отказался баллотироваться на новый срок.

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