На Алтае над Телецким озером потерпел крушение вертолет
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Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с сообщением очевидцев о крушении вертолета в районе Телецкого озера в Республике Алтай. На борту находились пять человек.
На Алтае спасатели ищут пропавший вертолёт "Робинсон", который выполнял экскурсионный полёт, передает ТАСС.
По предварительным данным, крушение произошло при взлёте над Телецким озером, в 40 километрах от населенного пункта Артыбаш в труднодоступной местности. На борту находились пять человек. Об их судьбе пока ничего не известно.
По некоторым данным, полёт был несанкционированным, поскольку пилот не получал никаких разрешений и соответствующие службы о маршруте уведомлены не были. В настоящее время к возможному месту крушения направляются спасатели и следователи. По факту происшествия начата доследственная проверка.
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