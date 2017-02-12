США заявили о намерении применять стратегию сдерживания КНДР
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Вашингтон собирается стратегию сдерживания в отношении Северной Кореи из-за запуска новой баллистической ракеты КНДР. С таким заявлением выступил советник американского президента Стивен Миллер.
США намерены использовать стратегию сдерживания в отношении Северной Кореи, в связи с запуском новой баллистической ракеты КНДР. Об этом заявил советник американского президента Стивен Миллер, передает "ТВ Центр".
Очередные испытания Пхеньяна уже осудили многие мировые державы. В Евросоюзе действия Северной Кореи назвали неприкрытой провокацией. Япония надеется на реакцию Совбеза ООН. В свою очередь в Сеуле пообещали подготовить достойный ответ Пхеньяну.
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