Найдено тело одного из пассажиров рухнувшего на Алтае вертолета

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На Алтае проходит масштабная поисково-спасательная операция на месте крушения вертолета Robinson. Машина, на борту которой находились пять человек, рухнула в Телецкое озеро в воскресенье вечером примерно в километре от берега, глубина там около 200 метров. Спасатели уже обнаружили тело одного из пассажиров.

На месте крушения Robinson в Телецком озере на Алтае найдены обломки. В вертолете находились пилот Дмитрий Ракицкий с супругой. А также трое пассажиров. Среди них – профессиональный бейсджампер Глеб Вореводин, замглавы крупного вертолетного комплекса Мария Козинцева и бывший вице-премьер правительства республики Алтай Анатолий Банных. В 2009 году он уже попадал в авиакатастрофу. Тогда потерпел крушение вертолет Ми-171. Из 11 человек выжили лишь четверо. По данным ТАСС, на месте катастрофы спасатели обнаружили тело одного из пассажиров.

По некоторым данным, полет над Телецким озером был несанкционированным, так как летать над заповедником ночью запрещено. В поисках задействованы 250 спасателей и более 40 единиц техники, в том числе судно на воздушной подушке. Работы осложняют погодные условия – сильный ветер и туман.

"Аэромобильная группировка ГУ вместе с оперативной группой прибыли в населенный пункт Яйлю, приступили к развертыванию базового лагеря и развертыванию средств связи. Запланирован вылет вертолета Ми-8 с посадочной площадки Карасук для доставки спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда из населенного пункта Яйлю в район проведения работ", - сообщил "ТВ Центру" начальник ГУ МЧС России по Республике Алтай Игорь Букин.

Следственный комитет в понедельник возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

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