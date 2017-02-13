Минобороны обнародовало видео разрушения ИГ памятников Пальмиры

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Боевики запрещённой в России группировки "Исламское государство" уничтожают памятники Древней Пальмиры. Видеодоказательства новых преступлений террористов в понедельник обнародовали в Минобороны.

Минобороны России опубликовало видео разрушения боевиками "Исламского государства" (организация запрещена на территории России – прим. ред.) памятников Пальмиры.

На кадрах, сделанных с помощью беспилотника, видно, что террористы взорвали центральную часть древнего римского театра и колонны Тетрапилона – главных достопримечательностей старинного города. Помимо этого, зафиксирована активность грузовых автомобилей экстремистов, что говорит об их намерении доставить взрывчатку и причинить максимальные разрушения перед отступлением.

Ранее боевики взорвали Триумфальную арку, несколько храмов и погребальных башен. В ЮНЕСКО уничтожение исторических ценностей назвали военным преступлением и неоценимой потерей для человечества.

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