Минобороны обнародовало видео разрушения ИГ памятников Пальмиры
Теги: минобороны Сирийский конфликт терроризм иг
Боевики запрещённой в России группировки "Исламское государство" уничтожают памятники Древней Пальмиры. Видеодоказательства новых преступлений террористов в понедельник обнародовали в Минобороны.
Минобороны России опубликовало видео разрушения боевиками "Исламского государства" (организация запрещена на территории России – прим. ред.) памятников Пальмиры.
На кадрах, сделанных с помощью беспилотника, видно, что террористы взорвали центральную часть древнего римского театра и колонны Тетрапилона – главных достопримечательностей старинного города. Помимо этого, зафиксирована активность грузовых автомобилей экстремистов, что говорит об их намерении доставить взрывчатку и причинить максимальные разрушения перед отступлением.
Ранее боевики взорвали Триумфальную арку, несколько храмов и погребальных башен. В ЮНЕСКО уничтожение исторических ценностей назвали военным преступлением и неоценимой потерей для человечества.
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