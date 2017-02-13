Явка на президентских выборах в Туркменистане составила 97%

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В Туркменистане состоялись президентские выборы. По последним данным ЦИК, на участки пришли более 97 процентов избирателей.

Явка на президентских выборах в Туркменистане составила более 97 процентов. Всего в стране было открыто свыше 2,5 тысяч мест для голосования. Еще около 40 работали за рубежом, отмечает "ТВ Центр".

В списке кандидатов на пост главы государства - девять человек. Троих выдвинули политические партии, ещё шестеро представляют инициативные группы граждан. Фаворитом гонки считают действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова. В соответствии с обновленной конституцией глава Туркменистана избирается сроком на семь лет.