В Бухаресте 50 тысяч человек приняли участие в антиправительственных митингах

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В Румынии не стихают антиправительственные митинги. Только в Бухаресте этой ночью на улицы вышли 50 тысяч человек. Они требуют отставки премьер-министра и президента страны.

В Румынии с новой силой вспыхнули антиправительственные протесты. На улицы вышли десятки тысяч человек, отмечает "ТВ Центр". Собравшиеся скандировали лозунги "Мы хотим работать, а не охранять вас". Одновременно участники акции подняли над головами листы бумаги красного, желтого и синего цветов, составив таким образом румынский флаг.

Митинги начались почти две недели назад из-за ослабления антикоррупционных законов. Несмотря на то, что власти под давлением общественности объявили об отмене указа, акции протеста в Румынии - самые масштабные за последние четверть века - продолжаются.

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