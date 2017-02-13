В Калифорнии эвакуируют жителей из-за риска прорыва плотины

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В Калифорнии в любую минуту может разрушиться самая высокая в США плотина. Более четырех миллиардов кубометров воды из озера угрожают затопить расположенный рядом город Оровилл и его окрестности. Объявлена экстренная эвакуация всех жителей района.

В Калифорнии объявлена эвакуация жителей из-за угрозы прорыва плотины. В зону риска попали более 90 тысяч человек. Причиной серьезной аварии на плотине стали сильные дожди в штате, передает "ТВ Центр".

В минувшую субботу вода размыла укрепления и начала переливаться через край, сброс ее был значительно увеличен, но это не спасло положения. В результате проверки специалисты выявили серьёзные повреждения на основном стоке.