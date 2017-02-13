Наркоман избил и ограбил женщину на севере Москвы
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Столичная полиция задержала мужчину, который совершил нападение на женщину на Зеленоградской улице. Он избил и ограбил прохожую, находясь под действием наркотических веществ. Правоохранительные органы задержали подозреваемого уже через 20 минут после совершения преступления.
Полицейские задержали преступника, который в воскресенье вечером избил и ограбил женщину на Зеленоградской улице в столице. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
При этом он находился под действием наркотических веществ. Преступник отнял у женщины сумочку с личными вещами, документами и банковскими картами.
Полиция оперативно среагировала на вызов и уже через 20 минут задержала подозреваемого 28-летнего жителя Оренбурга. Оказалось, что у него также есть непогашенная уголовная судимость за автоугон.
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