Наркоман избил и ограбил женщину на севере Москвы

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Столичная полиция задержала мужчину, который совершил нападение на женщину на Зеленоградской улице. Он избил и ограбил прохожую, находясь под действием наркотических веществ. Правоохранительные органы задержали подозреваемого уже через 20 минут после совершения преступления.

Полицейские задержали преступника, который в воскресенье вечером избил и ограбил женщину на Зеленоградской улице в столице. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

При этом он находился под действием наркотических веществ. Преступник отнял у женщины сумочку с личными вещами, документами и банковскими картами.

Полиция оперативно среагировала на вызов и уже через 20 минут задержала подозреваемого 28-летнего жителя Оренбурга. Оказалось, что у него также есть непогашенная уголовная судимость за автоугон.

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