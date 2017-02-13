Советник Трампа рассказал о голосовавших за Клинтон "мертвецах"

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У Белого дома есть доказательства фальсификаций на выборах президента США, заявил советник действующего американского лидера Стивен Миллер. По его словам, за соперницу Дональда Трампа из Демократической партии Хиллари Клинтон голосовали люди, зарегистрированные более чем в одном штате, а также "мертвые души".

Во время выборов президента США кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон незаконно получила миллионы голосов, заявил в интервью ABC политический советник действующего главы Белого дома Стивен Миллер.

Он отметил, что администрация президента США Дональда Трампа предоставила огромное количество доказательств нарушений на выборах. По его словам, речь идет о людях, которые были зарегистрированы более чем в одном штате, "о мертвых людях, зарегистрированных, чтобы голосовать", передает ТАСС.

"Вы не будете отрицать тот факт, что есть большое число неграждан, которые зарегистрированы для голосования в этой стране", - отметил советник президента в разговоре с ведущим телепередачи.

Ранее в январе Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что миллионы американцев проголосовали за его соперницу Хиллари Клинтон незаконно. По мнению президента США, фальсификации на выборах произошли в трех штатах - Вирджинии, Нью-Гэмпшире и Калифорнии, где победу одержала Клинтон.

Трамп победил в президентской гонке, набрав 306 при 270 необходимых голосов коллегии выборщиков. Кроме того, миллиардер неоднократно заявлял, что победил и в народном голосовании, если вычесть миллионы нелегальных голосов.

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