Автобус врезался в столб на севере Москвы

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В районе станции метро "Речной вокзал" автобус снес ограждение и врезался в столб. На момент аварии в салоне не было пассажиров. Водитель автобуса не пострадал в результате инцидента.

В столице произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, который снес рекламные щиты и врезался в столб недалеко от станции метро "Речной вокзал". Об этом сообщает портал Life. Инцидент случился вечером в воскресенье.

По предварительным данным, в момент аварии в салоне автобуса не было пассажиров. Водитель в результате происшествия не пострадал. Причина ДТП в настоящее время уточняется.

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