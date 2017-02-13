ВИЧ-инфицированным иностранцам разрешат въезд в Россию

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Вице-премьер России Ольга Голодец поручила Минздраву, МВД и Роспотребнадзору рассмотреть вопрос об изменении условий въезда и проживания в стране ВИЧ-инфицированных иностранцев. Ведомства проанализируют международный опыт и оценят эффективность существующих ограничений.

Минздрав, МВД и Роспотребнадзор рассмотрят вопрос об изменении условий въезда и проживания в России иностранцев, которые инфицированы вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Такое поручение дала вице-премьер Ольга Голодец, передает "Коммерсант".

По ее словам, необходимо изучить целесообразность этого шага, а также организации оказания иностранцам медицинской помощи на территории России.

Такое решение было принято по итогам заседания совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере. В документе говорится, что ведомствам необходимо рассмотреть вопрос "с учетом предложений членов совета".

Минздрав, МВД и Роспотребнадзор теперь проанализируют международный опыт и оценят эффективность существующих ограничений. В настоящий момент въезд и пребывание в России ВИЧ-инфицированных граждан других стран возможны только в случае, если их близкие родственники являются россиянами.

По словам члена совета по вопросам попечительства в социальной сфере Петра Родионова, норма о депортации действует с 1995 года. "За 20 лет кардинально изменились подходы к лечению заболевания, изменился прогноз заболевания", - отметил он. Родионов добавил, что попытки ограничить распространение ВИЧ-инфекции при помощи ограничений в последнее время могут давать обратный эффект.

В период с 2012 по 2016 годы медосвидетельствование в России прошли более 9,8 миллиона иностранцев. Среди них выявлено более 37 тысяч больных инфекционными заболеваниями, в том числе более девяти тысяч ВИЧ-инфицированных.