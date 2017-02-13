Полиция проверяет информацию о похищении девушки в столице

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В районе Северное Измайлово трое вооруженных людей похитили девушку. По словам очевидцев, неизвестные сначала избили ее, а потом насильно затолкали в автомобиль Ford Focus. Полиция ввела в городе план "Перехват".

Столичные полицейские проверяют информацию о похищении девушки на востоке Москвы. По словам очевидцев, трое вооруженных людей затолкали ее в автомобиль Ford Focus черного цвета. Об этом сообщает портал Life.

По предварительным данным, девушку сначала избили на 5-й Парковой улице и затем насильно посадили в машину. Полиция ввела в городе план "Перехват" для поимки преступников.

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