Российские ученые разработали препарат от склероза

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В 2020 году на рынке в России может появиться новый препарат для больных рассеянным склерозом под названием "ксемус". Его разработали российские ученые. Речь идет о создании эффективной поддерживающей терапии, которая позволяет больному рассеянным склерозом быть социально активным.

В России разработан препарат для больных рассеянным склерозом. Лекарству дали название "ксемус". Сейчас оно проходит финальную стадию клинических испытаний и может появиться на рынке через три года. Это первый отечественный медикамент для борьбы с этим заболеванием, пишет газета "Известия".

По словам директора Института биоорганической химии (ИБХ РАН) академика Александра Габибова, речь идет о создании эффективной поддерживающей терапии, которая позволяет больному рассеянным склерозом быть социально активным. Препарат будет включен в систему ОМС и станет доступен больным бесплатно.

Габибов отметил, что сейчас в мире есть немного препаратов для лечения рассеянного склероза. В частности, больным выписывают копаксон, изобретенный израильским профессором Майклом Селой. Он предложил лекарство на основе нерегулярного полимера из аминокислот. Однако лечение им стоит тысячи долларов. А российский препарат, по его словам, будет стоить гораздо дешевле.

Согласно данным Минздрава, за 2014 год в России было зарегистрировано 67 637 людей с рассеянным склерозом. Спустя год число больных, которые встали на учет, выросло до 72 767 человек.