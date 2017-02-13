Украинский депутат раскрыл причину частых драк в Раде

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Депутат Верховной Рады объяснил многочисленные драки в украинском парламенте. Он рассказал, что причина кроется в спикере Рады, который не реагирует на конфликты.

Драки в Верховной Раде Украины происходят из-за того, что спикер парламента Андрей Парубий не соблюдает регламент. Об этом рассказал нардеп Виктор Чумак в эфире телеканала "112 Украина".

"И все эти драки в парламенте, которые происходят, это тоже, потому не реагирует ни спикер, ни парламентский регламентный комитет", - сказал он.

На прошлой неделе в Верховной Раде подрались два депутата от "Блока Петра Порошенко" – Иван Мельничук и Сергей Лещенко. В результате потасовки у Лещенко оказался порван пиджак.