СКР получил доказательства применения ВСУ ракет "Точка-У" в Донбассе

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Украинские военные применяли ракетные комплексы "Точка-У" против мирного населения на юго-востоке страны. СКР получил неопровержимые доказательства этого факта. По данным ведомства, такие ракетные комплексы являются оружием массового поражения и запрещены международными договорами.

Российские следователи получили неопровержимые доказательства, что украинские военные применяли тактические ракетные комплексы "Точка-У" против мирного населения в ходе конфликта на юго-востоке Украины. Об этом сообщается на сайте СКР.

"По имеющимся у следствия данным, украинскими военными против мирного населения Донбасса были применены ракеты, снаряженные осколочно-фугасными и кассетными зарядами. Следователями СК России также процессуально закреплены доказательства применения украинскими военными ракетных комплексов "Точка-У" по населенным пунктам Луганской области", - говорится в сообщении.

По данным СК, такие ракетные комплексы можно отнести к оружию массового поражения, использование которого запрещено на основании международных договоров.

Кроме того, следователи продолжают работу по установлению всех лиц, причастных к совершению преступлений против мирных жителей на территории юго-востока Украины.

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