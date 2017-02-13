Бердымухамедов переизбран президентом Туркмении

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В Туркменистане состоялись президентские выборы. По данным ЦИК на 9 утра, победу одержал действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов. Его поддержали более 97,5 процентов избирателей - то есть свыше трёх миллионов человек.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов получил более 97% голосов на выборах главы государства. Всего в стране было открыто около 2,5 тысяч мест для голосования. Еще порядка 40 работали за рубежом, сообщает "ТВ Центр".

Данные оттуда сейчас продолжают стекаться в Центризбирком. В списке кандидатов на пост главы государства были девять человек. Троих выдвинули политические партии, ещё шестеро представляют инициативные группы граждан. В соответствии с обновленной конституцией глава Туркменистана избирается сроком на семь лет.