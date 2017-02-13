Юноша решил повторить "прыжок веры" из игры Assassins's Creed и погиб

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На юге столицы молодой человек погиб, выпрыгнув с 23 этажа жилого дома. По словам членов его семьи, юноша загорелся идеей повторить "прыжок веры" из любимой видеоигры. В настоящее время СКР проводит проверку по факту случившегося.

Молодой человек выпрыгнул с 23 этажа жилого дома на юге Москвы и погиб. Об этом сообщает портал Life. По словам членов семьи погибшего, 19-летний юноша увлекался компьютерной игрой Assassin's Creed и в итоге загорелся идеей повторить за любимым героем "прыжок веры".

Молодой человек вышел из квартиры на общий балкон и спрыгнул оттуда, опасаясь, что родители смогут ему помешать. Кроме того, он оставил предсмертную записку, в которой признался, что уже давно шел к этому прыжку.

После падения юношу обнаружили прохожие. Они вызвали бригаду скорой помощи, однако приехавшие медики констатировали смерть молодого человека. В настоящее время сотрудники СКР проводят проверку по факту случившегося.

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