Губернатор Новгородской области подал в отставку

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Сергей Митин заявил о досрочном сложении своих полномочий. Он отметил, что уходит по собственному желанию и попросил Владимира Путина о новом месте работы. На прошлой неделе президент уже принял отставки губернатора Пермского края и главы Бурятии.

Губернатор Новгородской области Сергей Митин заявил о досрочном сложении полномочий. Об этом он рассказал на своей пресс-конференции в Великом Новгороде в понедельник.

Он отметил, что уходит с должности по собственному желанию и уже попросил президента России Владимира Путина о новом месте работы, сообщает "Интерфакс". Кроме того, Митин принял решение не участвовать в предстоящих выборах 2017 года.

На прошлой неделе губернатор Пермского края Виктор Басаргин и глава Бурятии Вячеслав Наговицын также заявили о досрочном снятии своих полномочий. Позднее президент России своими указами назначил начальника департамента экономической политики Москвы Максима Решетникова временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, а замглавы Минтранса Алексея Цыденова - врио главы Бурятии.

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